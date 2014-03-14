Форма поиска по сайту

14 марта 2014, 16:15

Басманный суд арестовал адвоката главы челябинского завода

Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд постановил арестовать адвоката Александра Шибанова, защищающего главу Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова.

Как сообщает Агентство "Москва", юрист и его подопечный обвиняются в коммерческом подкупе.

Согласно материалам дела, инспекторы, проводившие проверку завода, выявили нарушения, позволившие получить выгоду на сумму в 2 миллиарда рублей. Комаров и Шибанов решили передать 300 тысяч долларов проверяющему, чтобы скрыть этот факт.

Шибанова задержали при передаче денег, Комаров попался позднее. Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники ФСБ и Управление экономической безопасности МВД.

