Басманный суд арестовал адвоката главы челябинского завода

Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд постановил арестовать адвоката Александра Шибанова, защищающего главу Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова.

Как сообщает Агентство "Москва", юрист и его подопечный обвиняются в коммерческом подкупе.

Согласно материалам дела, инспекторы, проводившие проверку завода, выявили нарушения, позволившие получить выгоду на сумму в 2 миллиарда рублей. Комаров и Шибанов решили передать 300 тысяч долларов проверяющему, чтобы скрыть этот факт.

Шибанова задержали при передаче денег, Комаров попался позднее. Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники ФСБ и Управление экономической безопасности МВД.