Домашний арест экс-гендиректора "Уралкалия" продлен до 14 октября

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Домашний арест экс-главе "Уралкалия" Владиславу Баумгертнеру, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, продлен до 14 октября, сообщили M24.ru в пресс-службе Басманного суда в четверг, 10 июля.

"Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о сохранении Баумгертнеру избранной меры пресечения еще на три месяца. Суд пришел к выводу, что обстоятельства, в результате которых экс-глава "Уралкалия" был заключен под домашний арест, не изменились", - пояснили в пресс-службе.

Ранее Мосгорсуд признал незаконным продление срока домашнего ареста Баумгертнеру. Судом было отменено постановление о продлении срока, а само дело направлено на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы.

Владислав Баумгертнер был арестован в Минске в конце лета 2013 года. СК Белоруссии предъявил ему обвинение по статье "Злоупотребление властью и служебными полномочиями". 22 ноября Баумгертнера экстрадировали в Россию.

10 декабря его поместили под домашний арест, срок которого неоднократно продлевали.

В настоящее время дело находится в производстве Следственного комитета России. Экс-директор "Уралкалия" обвиняется в использовании полномочий вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц.