Суд повторно отправил под домашний арест экс-гендиректора "Уралкалия"

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Басманный суд повторно выдал санкцию на домашний арест бывшего гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщает в среду, 9 июля, "Интерфакс". Такое решение суд принял по итогам рассмотрения материалов дела, возвращенных в нижестоящую инстанцию из Мосгорсуда.

Ранее Мосгорсуд признал незаконным продление срока домашнего ареста Баумгертнеру. Судом было отменено постановление о продлении срока домашнего ареста, а само дело направлено на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы.

Напомним, Баумгертнера арестовали в Минске в конце лета 2013 года. Тогда СК Белоруссии предъявил ему обвинение по статье "Злоупотребление властью и служебными полномочиями". 22 ноября Баумгертнера экстрадировали в Россию.

10 декабря его поместили под домашний арест, срок которого неоднократно продлевали.

В настоящее время дело Баумгертнера находится в производстве Следственного комитета России. Экс-директор "Уралкалия" обвиняется в использовании полномочий вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц.