Футболист Лионель Месси установил новый мировой рекорд

Футболист Лионель Месси побил рекорд 40-летней давности

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси установил новый рекорд по количеству голов, забитых за один сезон. Месси удалось превзойти знаменитого немца Герда Мюллера, достижение которого продержалось 40 лет.

Аргентинец, уже вписавший свое имя в историю футбола как первый обладатель "Золотого мяча ФИФА", установил новое достижение - Месси покорилась планка в 86 голов за сезон. Ровно 40 лет назад, в 1972 году, Герд Мюллер установил достижение, которое, как казалось тогда, никогда не будет побито, забив 85 голов за сезон.

Для того, чтобы побить рекорд Мюллера, Месси потребовалось 66 матчей. 74 гола Месси забил за "Барселону", оставшиеся 12 - выступая за сборную Аргентины. Знаменитый немец 85 раз поразил ворота соперника в 60 играх. Посмотреть как Месси забивал в текущем сезоне, можно здесь.

Личность Месси, выдающегося футболиста, достойна того, чтобы рассказать о нем и его достижениях подробнее.

Лионель родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом он начал заниматься в возрасте пяти лет, а в 1995 году начал играть за детскую команду "Ньюэллз Олд Бойз", которые хоть и не были на лидирующих ролях в аргентинском футболе, но иногда "выстреливали", в частности 5 раз становились чемпионами страны.

В возрасте 11 лет у юного таланта было диагностировано тяжелое заболевание - дефицит гормона роста. Оплачивать лечение, а оно было по-настоящему дорогостоящим, не сумел ни "Олд Бойз", ни заинтересовавшийся игроком "Ривер Плейт" - одна из самых популярных команд Аргентины. Судьба Лионеля пополнила бы копилку загубленных талантов, но на его счастье, его нашла "Барселона".

Спортивный директор клуба был настолько впечатлен талантом Месси, что уговорил руководство "Барселоны" оплатить переезд семье Месси в Европу, а также оплачивать его лечение (90000 евро в год - огромные деньги для молодого футболиста).

Дебют Месси в официальном матче за "сине-гранатовых" состоялся в 2004 году. Аргентинец провел матч и запомнился удивительным дриблингом и высокой культурой паса, что нетипично для молодых футболистов. А первый гол за "Барселону" Лионель забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете". И с тех пор имя Месси, а тогда ему было всего 17 лет, не сходит с футбольного небосклона.

Но всенародная любовь и восхищение пришло к Месси после матча с "Реалом" в сезоне 2006/2007. Аргентинец всю лидерство в игре со "сливочными" на себя и повел за собой партнеров. В той встрече Месси сделал хет-трик, позволив своей команде сохранить ничью - 3:3. "Реал" играл не менее вдохновенно, чем "Барселона", а матч был признан одним из главных событий сезона.

За подобные подвиги на футбольных полях Месси номинировали на "Золотой мяч". Но время юного вундеркинда еще не пришло, его опередили Криштиану Роналду и бразилец Кака, который в итоге и стал обладателем приза лучшему футболисту Европы.

В следующем сезоне Месси снова уступил в битве за "Золотой мяч". На этот раз его опередил Роналду.

Но "Барселона" в тот период только искала свою игру. Франка Райкаарда сменил бывший защитник "Барсы" Хосеп Гвардиола, который решил привить игрокам другую концепцию игры, предусматривающую тотальный контроль мяча и игру в мелкий пас. При Гвардиоле "Барселона" стала практически непобедимой, поскольку наличие в команде таких мастеров как Месси, Хави и Иньеста позволяло справляться с любой обороной соперника.

В сезоне 2008/2009 "Барселона" выиграла Лигу чемпионов. А последний гол в розыгрыше главного европейского финального турнира провел Месси. В финальном поединке против "Манчестер Юнайтед" Месси забил гол головой. В тот год он стал обладателем "Золотого мяча", обойдя Роналду, Роналдинью и Кака.

Не было равных аргентинцу и в два последующих сезона, когда он с большим преимуществом опережал в голосовании "Лучшего футболиста мира" и Роналду, и Иньесту, и Хави, и Ибрагимовича и других выдающихся футболистов.

Месси удалось забить 5 мячей в одном матче Лиги чемпионов, что не удавалось больше никому. Лионель три раза подряд выигрывал "Золотой мяч". Если в январе 2013 года он снова получит эту награду, то установит еще один мировой рекорд - никому еще не удавалось четыре года подряд становиться лучшим игроком мира. Да и три раза подряд получилось только у легендарного француза Мишеля Платини.

Месси всего 25 лет - самый расцвет футбольной карьеры. Неизвестно, как сложится его дальнейшая судьба и что будут говорить о нем после того, как он завершит свои выступления. Сейчас многие специалисты уже говорят, что Лионель превзошел не только Роналду и Роналдинью, но и Зидана, а некоторые идут еще дальше и говорят, что он - лучший футболист мира всех времен и стоит выше, чем Пеле и Марадона. Но мировой рекорд уже установлен и отменить его нельзя. Его можно только превзойти.