Саманта Пауэр сожалеет, что администрация Обамы не признала геноцид армян

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр выразила сожаление, что администрация президента Обамы не признала геноцид армян. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Пауэр выразила свое сопереживание армянам по всему миру в годовщину трагедии. В ходе своей предвыборной кампании бывший президент США призывал правительство признать факт исторической трагедии, однако после вступления в должность, перестал делать публичные заявления на эту тему.

В распространенном заявлении новый президент США Дональд Трамп также не стал называть эти события геноцидом.

По оценкам экспертов, в результате массовой депортации и систематических убийств армян в 1915 году в Османской империи погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян.