Клинтон извинилась перед Обамой за проигрыш на выборах – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон извинилась перед Бараком Обамой проигрыш на президентских выборах, сообщает газета The Washington Post.

Об своих сожалениях Клинтон упомянула в новой книге: "Несбывшееся: внутри обреченной компании Хиллари Клинтон".

В издании упоминается вечер дня выборов в США. Когда стало понятно, кто станет президентом, Барак Обама позвонил Клинтон и предложил ей признать поражение. Поздравив народного избранника, Хиллари перезвонила действующему президенту и извинилась за проигрыш.

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала на выборах 65,8 миллиона голосов, а кандидат от республиканцев Дональд Трамп – 62,9 миллиона. Если бы выборы в США были прямыми, то победа была бы в кармане у демократов, но в день голосования 8 ноября избиратели фактически выбирали членов коллегии выборщиков той партии, которая выдвинула этого кандидата. Победа досталась Трампу, поскольку его поддержали 304 выборщика, а Клинтон получила 227 голосов.