ЦБ отозвал лицензии у трех столичных банков

Банк России отозвал лицензию у "Мосстройэкономбанка", "АМБ Банка" и банка "Российский кредит", сообщает пресс-служба регулятора.

По мнению Центробанка, "Мосстройэкономбанк" размещал денежные средства в низкокачественные активы, не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и представлял в надзорный орган недостоверную отчетность.

"АМБ Банк", по мнению специалистов ЦБ, не исполнял законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Банк "Российский кредит" проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денег за рубеж.

Первый банк находился на 112-м месте по активам, второй - на 186-м, третий – на 45. Как уточняет Агентство по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 4 августа.

Выплаты вкладчикам банка "Российский кредит", а также "Мосстройэкономбанка" и "АМБ банка" начнутся не позднее 7 августа 2015 года.

Отметим, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.