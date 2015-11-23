Банк России отозвал лицензию у банка "Максимум"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Банк России отозвал лицензию еще у одного банка. Осуществлять банковские операции с 23 ноября запрещено КБ "Максимум" (Ростовская область, город Волгодонск), сообщается на сайте регулятора.

"Максимум" проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом деятельность кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения.

В условиях введенного надзорным органом ограничения на привлечение вкладов банк продолжал активно их привлекать, в том числе во внутренних структурных подразделениях в Москве, по ставкам, существенно превышающим рыночный уровень.

Теперь в КБ "Максимум" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Данный банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 ноября 2015 года занимал 675 место в банковской системе.

Напомним, три дня назад ЦБ аннулировал лицензии у двух негосударственных пенсионных фондов – "Благоденствие" и "Эрэл". По данным регулятора, НПФ не соблюдали права застрахованных лиц и нарушали требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации.

В пенсионных фондах также назначена временная администрация и приостановлены полномочия исполнительных органов.