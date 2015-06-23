Официальный курс евро превысил 61 рубль, доллар – 54 рубля

Фото: ТАСС/Аксинья Наумова

Официальный курс евро на среду повысился почти на 20 копеек до 61,05 рубля. Американская валюта прибавила 65 копеек до 54,20 рубля, сообщает пресс-служба Центробанка России.

Между тем, ЦБ считает нереалистичным повторение ситуации декабря прошлого года на валютном и фондовом рынках.

Напомним, 17 декабря Центробанк определил стоимость американской валюты на уровне 67 рублей 79 копеек, европейской валюты – на уровне 84 рублей 59 копеек. Тогда, чтобы ограничить возросшие девальвационные и инфляционные риски, ЦБ поднял ключевую ставку до 17 процентов годовых.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку до 11,5 процента годовых. Регулятор уже трижды снижал ее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов и до нынешнего размера – 30 апреля.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам. Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее. Годовая инфляция снизится до 7 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году.