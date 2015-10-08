Россияне продолжат снимать деньги в чужих банкоматах без комиссии

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Объединенная расчетная система(ОРС) работает в штатном режиме, пользователи смогут по-прежнему снимать наличные в чужих банкоматах без процентов. Об этом m24.ru сообщил председатель правления НКО "ОРС" Игорь Зотиков. Он подчеркнул, что в некоторых случаях отказ выдачи средств по карточкам связан с превышением банка-партнера лимитов на корреспондентском счете в ОРС.

В Банке России также не располагает информацией о возможных нарушениях законодательства со стороны расчетной системы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, банки-участники ОРС начали покидать ее из-за того, что система дает сбои, а прекращение работы ОРС и вовсе лишит россиян возможности снимать наличные в чужих банкоматах без комиссии.

"Хочу подчеркнуть, что заявление о нестабильности работы платежной системы ОРС в последнее время не соответствует действительности. По результатам проведенного анализа был выявлен единственный случай продолжительного сбоя по технологическим причинам в процессинговом центре АО "КОКК", о чем в свое время сообщали СМИ. Остальные случаи отказов выдачи наличных денежных средств по карточкам одного участника были связаны с превышением самим банком соответствия суммы авторизационных запросов с фактическими остатками на его корреспондентском счете в ОРС", – заявил Зотиков.

Представитель Банка России сказал m24.ru о том, что НКО "ОРС" не является международной платежной системой, поэтому взаимодействие с НСПК (Национальная платежная система) для них не является обязательным.

"Выполнение требований международными платежными системами и кредитными организациями – их участниками осуществляется в соответствии с установленным законодательством. Банк России не располагает информацией о том, что с их стороны требования законодательства могут быть не соблюдены", – резюмировали в Центробанке.

В пресс-службе Московского кредитного банка (МКБ) – партнера расчетной системы отметили, что рассматривают дальнейшие перспективы сотрудничества с ОРС.

"Мы внимательно изучаем сегодняшнюю ситуацию вокруг "Объединенной расчетной системы" и дальнейшие перспективы сотрудничества. Однако хотим отметить, что любое решение – будь то продолжение сотрудничества либо выход из системы – будет приниматься исключительно на основании анализа предпочтений держателей карт Московского кредитного банка и рыночной конъюнктуры", – отметили в пресс-службе МКБ.

Отметим, что Центробанк планирует к 2017 году запустить пилотный проект по созданию новой платежной системы вместо действующей сейчас системы банковских электронных срочных платежей.

