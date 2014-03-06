Форма поиска по сайту

06 марта 2014, 07:04

Экономика

Россиянам могут разрешить выбирать банк для выплаты зарплат и пенсий

Фото: ИТАР-ТАСС

С инициативой разрешить россиянам выбирать банк для выплаты зарплат и пенсий обратились в Банк России представители Национального совета финансового рынка, информирует телеканал "Москва 24".

Авторы проекта предлагает закрепить такую норму в трудовом кодексе. Сейчас организацию, через которую идут выплаты, выбирает работодатели. Такая же ситуация сложилась и с пенсионными пособиями.

Некоторые представители банковского сообщества называют такое положение дел "зарплатным рабством" и требуют его отменить.

Банк России зарплата банки пенсии инициативы

