Россиянам могут разрешить выбирать банк для выплаты зарплат и пенсий

Фото: ИТАР-ТАСС

С инициативой разрешить россиянам выбирать банк для выплаты зарплат и пенсий обратились в Банк России представители Национального совета финансового рынка, информирует телеканал "Москва 24".

Авторы проекта предлагает закрепить такую норму в трудовом кодексе. Сейчас организацию, через которую идут выплаты, выбирает работодатели. Такая же ситуация сложилась и с пенсионными пособиями.

Некоторые представители банковского сообщества называют такое положение дел "зарплатным рабством" и требуют его отменить.