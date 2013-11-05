Центробанк предложил россиянам выбрать новый символ рубля

На сайте Центробанка началось голосование за символ рубля

Банк России предложил гражданам выбрать будущий символ для российской валюты. Проголосовать за графическое обозначение рубля можно на сайте Центробанка.

Всего в рабочую группу Банка России поступило более трех тысяч вариантов символов, из которых были выбраны пять наиболее популярных вариантов. Кроме того, предусмотрен пункт "ни один из вариантов" для тех, кого не устраивают символы-претенденты.

При голосовании респонденту необходимо указать пол, возраст и образование. При желании можно прокомментировать собственный выбор.

Окончательное решение, как обозначать рубль, эксперты примут с учетом результатов голосования в интернете.

В Центробанке отметили, что предложения ввести символ российского рубля, по аналогии с долларом США и фунтом стерлингов, были сделаны еще в середине 90-х годов и стали звучать все чаще с появлением евро.

"В 2006 году в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" была введена новелла об утверждении Банком России графического обозначения рубля в виде знака (символа рубля)", - отмечается на сайте ЦБ.