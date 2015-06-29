Зарегистрироваться на портале госуслуг теперь можно в Банке Москвы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Банк Москвы запустил сервис, благодаря которому можно зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг. Сделать это можно в московских отделениях "Центральное" и "Трубное", сообщается на официальном сайте банка.

"Любой желающий может в указанных отделениях получить следующие услуги: регистрация на портале госуслуг в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), подтверждение учетной записи ЕСИА, восстановление доступа к порталу госуслуг", - отмечается в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугами, нужно будет предоставить всего два документа: паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на базе сервисов "Наш город", портала госуслуг и портала открытых данных появится единый городской портал госуслуг.

"Для пользователя будет создан единый городской портал, который даст возможность путем минимального количества кликов пожаловаться и получить реальную услугу", – рассказал мэр Москвы.

Он также напомнил, что 80 процентов городского ЖКХ тоже контролируется с помощью информационных ресурсов. Так, все места в детских садах и школах распределяются с помощью информационных систем. Аналогичная схема работает и в московском здравоохранении.

Сергей Собянин также отметил, что бумажных жалоб в Москве с каждым годом становится только меньше, все претензии горожан реализуются через электронное системы информации. "Мы на сегодняшний день имеем 500 тысяч добровольных контролеров, которые в активном режиме посещают портал "Наш город", информируют нас и контролируют вместе с нами исполнение тех или иных запросов", - отметил Мэр Москвы.