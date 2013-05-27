Банк Москвы признали потерпевшим по делу в отношении Андрея Бородина

Фото: ИТАР-ТАСС

Прокуратура Швейцарии признала Банк Москвы потерпевшим по делу в отношении его экс-главы Андрея Бородина. На его счетах было арестовано 354 миллиона швейцарских франков, и теперь банк может добиться возмещения ущерба за счет этих средств.

Уголовное дело в отношении Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и других, не установленных следствием лиц было возбуждено в октябре 2011 года. Основанием для него стали данные швейцарского управления по борьбе с отмыванием денег. По его информации, экс-глава банка, злоупотребив полномочиями, принял участие в незаконном присвоении более 14 миллиардов рублей. Эти средства поступили на счета господина Бородина и его доверенных лиц в нескольких банках Швейцарии. За это швейцарское законодательство предусматривает конфискацию криминальных средств, пишет "Коммерсантъ".

Юристы Бородина начали процесс обжалования решения прокуратуры. В апелляциях они указали, что Банк Москвы фактически принадлежит российскому государству, а согласно практике Федерального суда Швейцарии государство не должно являться стороной судопроизводства. Кроме того, аргументом против признания Банка Москвы потерпевшим юристы назвали запросы о правовой помощи, направленные МВД России через Генпрокуратуру в Швейцарию. По мнению адвокатов, доступ представителей потерпевшего к уголовному делу может привести к раскрытию конфиденциальных данных обвиняемой стороны.

Однако 15 мая жалобы юристов были отклонены, а апелляционная палата Федерального уголовного суда подтвердила статус потерпевшего Банка Москвы. При этом было установлено, что российское государство потерпевшим не выступает.

Данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь юристы банка могут обратиться в суд с гражданским иском к Бородину и получить возмещение ущерба за счет арестованных денег. Кроме того, прецедентность европейского права позволяет подать аналогичные иски в других странах, где были арестованы деньги и имущество. Отметим, что хищения и отмывания, в которых подозревают Бородина и Акулинина, сейчас расследуют срезу в нескольких странах, в том числе в Эстонии и на Багамских островах.

