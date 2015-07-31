Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Балашихе восстановили горячее водоснабжение после аварии. Горячая вода вернулась в дома примерно 250 тысяч жителей города, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мероприятиях по устранению последствий аварии было задействовано около 60 человек.

Напомним, днем больше половины жителей крупнейшего подмосковного города Балашиха остались без горячей воды. Причиной стала авария на канализационном коллекторе.

Машины развозили питьевую воду по районам города.

В Балашихе проживает около 400 тысяч человек. Таким образом, она является самым густонаселенным городом Подмосковья, значительно опережая Люберцы, Подольск и Одинцово.