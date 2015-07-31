Форма поиска по сайту

31 июля 2015, 17:03

Более 250 тысяч человек остались без горячей воды в Балашихе

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Больше половины жителей крупнейшего подмосковного города Балашиха остались без горячей воды. Причиной стала авария на канализационном коллекторе, сообщает пресс-служба Министерство ЖКХ Подмосковья.

Общее количество пострадавших превысило 250 тысяч человек, что составляет около двух третей населения Балашихи. На месте аварии сейчас трудятся ремонтные бригады. Предполагается, что горячая вода вернется в квартиры жителей к 20.00.

В настоящее время машины развозят питьевую воду по районам города.

В Балашихе проживает около 400 тысяч человек. Таким образом, она является самым густонаселенным городом Подмосковья, значительно опережая Люберцы, Подольск и Одинцово.

Напомним, в середине марта более десятка жилых домов в Перове остались без горячего водоснабжения.

Оттаивание почвы привело к подвижке грунта, которая нарушила строительную конструкцию центрального теплового пункта (ЦТП) на улице Металлургов, дом 42.

