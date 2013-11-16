В Балашихе около 20 тысяч человек остались без холодной воды

Около 20 тысяч человек остались без холодной воды в Балашихе

Около 20 тысяч жителей подмосковной Балашихи остались без холодной воды сегодня утром из-за аварии, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

"В результате аварийного прорыва на магистральном водопроводе без холодного водоснабжения остались 40 домов различной этажности с населением до 20 тысяч человек, из них 4327 детей, по улице Победы, Карла Маркса, Крупской, Мира, Молодежной, Советской", - говорится в сообщении.

Помимо этого, под отключение попал детский сад, который сейчас не работает.

В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших нет. Горячее водоснабжение и теплоснабжение не нарушены.

Подобное происшествие случилось в Балашихе всего три дня назад. Тогда авария произошла в Дзержинском микрорайоне. Без горячей и холодной воды остались около 10 тысяч человек. В тот раз поломку устранили примерно за четыре часа.