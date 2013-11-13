10 тысяч жителей Балашихи четыре часа оставались без воды

Фото: http://www.50.mchs.gov.ru/

В Дзержинском микрорайоне Балашихи из-за аварии водопровода без воды остались 48 домов с населением до 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Согласно сообщению, сообщение аварии в районе дома 10 по Рязинскому шоссе поступило к дежурному в 12.44. В Дзержинском микрорайоне была отключена горячая и холодная вода. Теплоснабжение не нарушено.

Для ликвидации порыва на место происшествия направлены ремонтно-восстановительные бригады. В 16:30 авария была ликвидирована, а в домах восстановлено водоснабжение.

В областном МЧС уточнили, что для жителей был организован временный подвоз воды.