Жители 13 домов в Балашихе остались без холодной воды

Фото: ИТАР-ТАСС

Днем 13 октября в подмосковной Балашихе жители 13 домов остались без холодной воды, сообщает пресс-служба МЧС по МО.

Сообщение об отключении холодного водоснабжения в микрорайоне Салтыковка на улице Черняховского поступило около 12.00. Как говорится на сайте ведомства, вода отключена результате прорыва трубы диаметром 300 мм.

Без холодной воды остались 13 четырехэтажных домов, в которых проживает 360 человек, среди них 80 детей. Раздавать техническую и питьевую воду будут по адресу улица Черняховского, дом 34.

Водоснабжение планируют восстановить к 04.00 утра 14 октября.