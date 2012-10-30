Фото: ИТАР-ТАСС

Концерн BMW отзывает более 45 тысяч автомобилей 7 серии 2005-2008 годов выпуска в связи с неисправностью в работе коробки передач, передает РИА Новости.

Отзыву подлежат BMW 745I и BMW 745LI 2005 года выпуска, BMW 750I и BMW 750LI 2006-2008 годов выпуска, BMW 760I 2005-2006 годов выпуска, а также BMW 760LI 2005-2008 годов выпуска.

Все автомобили, подлежащие отзыву, оборудованы электронным ключом и системой управления коробкой передач с помощью технологии, которая автоматически переводит трансмиссию в режим парковки при нажатии кнопки включения-выключения двигателя для его глушения.

В результате дефекта при повторном нажатии кнопки в течение короткого промежутка времени система может перевести коробку передач не в режим парковки, а в нейтральный режим, в результате чего машина может поехать.

Отзыв автомобилей начнется в ноябре текущего года, однако соответствующее программное обеспечение для устранения дефекта будет доступно не ранее марта 2013 года.

Ранее сегодня стало известно о том, что Управление делами президента РФ заменило автоматические коробки передач у 108 автомобилей BMW своего автопарка.

Напомним также, на прошлой неделе BMW объявил об отзыве седанов 7-й серии из-за неисправности доводчика замков боковых дверей, из-за этого двери могут неожиданно открыться на ходу или в момент аварии.