BMW отзывает из России более 4 тысяч кроссоверов X5 и X6

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Немецкий автоконцерн BMW отзывает более четырех тысяч своих X5 и X6 с двигателями 30d и 35d: канадские эксперты нашли в кроссоверах дефект рулевого управления.

Как сообщает РИА Новости, болт в системе рулевого управления автомобиля не имеет должного запаса прочности, что может повлечь за собой потерю контроля над автомобилем.

Компания отзывает более 250 тысяч кроссоверов по всему миру, выпущенных в период с 2008 по 2012 год.

30 октября автопороизводитель отозвал более 45 тысяч автомобилей 7-й серии 2005-2008 годов выпуска из-за неисправно коробки передач, а 23 октября BMW решил отозвать эту же модель из-за неисправности доводчика замков боковых дверей.