Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая 2017, 21:08

В мире

Обвал в горном ущелье в Австрии заблокировал 17 человек и собаку

Фото: pihapperblick.at

Крупный обвал произошел в австрийском ущелье Лихтенштайнкламм южнее городка Санкт-Иоганн-им-Понгау. Об этом сообщает ТАСС.

В результате инцидента оказались заблокированы 17 человек и собака. Грунт и часть скалистой породы обвалились на один из мостов в ущелье. Спасатели подняли всех туристов на поверхность с помощью лестницы на одной из троп. Пять человек пострадали. Работники Красного Креста оказали им помощь на месте, после чего они были госпитализированы.

Остальных туристов эвакуировали из ущелья. Геологи изучают последствия обвала скалы. Специалисты предполагают, что причиной стала слишком высокая температура воздуха.

Тысячи гостей посещают ущелье Лихтенштайнкламм ради прогулки по каменным тропам, осмотра водопадов и горной рекой Гросарльбах.

Австрия обвал жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика