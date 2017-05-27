Обвал в горном ущелье в Австрии заблокировал 17 человек и собаку

Крупный обвал произошел в австрийском ущелье Лихтенштайнкламм южнее городка Санкт-Иоганн-им-Понгау. Об этом сообщает ТАСС.

В результате инцидента оказались заблокированы 17 человек и собака. Грунт и часть скалистой породы обвалились на один из мостов в ущелье. Спасатели подняли всех туристов на поверхность с помощью лестницы на одной из троп. Пять человек пострадали. Работники Красного Креста оказали им помощь на месте, после чего они были госпитализированы.

Остальных туристов эвакуировали из ущелья. Геологи изучают последствия обвала скалы. Специалисты предполагают, что причиной стала слишком высокая температура воздуха.

Тысячи гостей посещают ущелье Лихтенштайнкламм ради прогулки по каменным тропам, осмотра водопадов и горной рекой Гросарльбах.