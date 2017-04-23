Глава МИД Австралии высказалась насчет угроз КНДР

Фото: ТАСС/Barcroft Media/Jefta Images/Barcroft Images
Руководство КНДР должно заботиться о благосостоянии населения своей страны, а не вкладываться в оружие массового уничтожения. Такое заявление сделала министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, сообщает "Газета.ру".
Бишоп отметила, что народ Северной Кореи страдает уже долгое время.
КНДР является угрозой не только для своих соседей, но и для всего региона, включая Австралию, отметила министр.
Таким образом, власти государства осудили поддержку Австралией США в попытках изолировать и подавлять КНДР.
Это, в свою очередь, стало ответом Пхеньяна на слова главы МИД Австралии Джули Бишоп. Она назвала ядерные амбиции КНДР большой угрозой для мира и не исключала введение новых санкций в отношении страны.