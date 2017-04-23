Власти КНДР пригрозили Австралии ядерным ударом

Фото: ТАСС/Kepy

КНДР может нанести ядерный удар по Австралии, если страна и дальше будет "слепо следовать" политике США. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на представителя северокорейского МИД.

Власти государства осудили поддержку Австралией США в попытках изолировать и подавлять КНДР.

Это заявление стало ответом Пхеньяна на выступление главы МИД Австралии Джули Бишоп, которая назвала ядерные амбиции КНДР серьезной угрозой для мира. Не исключалось введение новых санкций против Северной Кореи.