25 января 2014, 15:41

Китаянка Ли На выиграла Australian Open

Фото: ИТАР-ТАСС

Китаянка Ли На выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису в одиночном разряде. В финале спортсменка сумела сломить сопротивление словачки Доминики Цибулковой.

Первая партия прошла в равной борьбе, дело дошло до тай-брейка, где удачливее оказалась китайская теннисистка.

Во втором сете Ли На начала играть активнее, к чему соперница была совершенно не готова. Китаянка не отдала Цибулковой ни одного гейма.
Итоговый счет встречи - 7:6, 6:0 в пользу Ли На.

Отметим, что это вторая победа китаянки на турнирах Большого Шлема. До этого ей покорился Roland Garros - в 2011 году Ли На в финале одолела итальянку Франческу Скьявоне.

На Australian Open спортсменка дважды терпела поражения в финале. В 2011 году она уступила Ким Клийстерс, а спустя два года - Виктории Азаренко.

Australian Open Ли На

