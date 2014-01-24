Форма поиска по сайту

24 января 2014, 14:27

Российский дуэт Макарова/Веснина проиграл в финале Australian Open

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Елена Веснина и Екатерина Макарова уступили итальянкам Саре Эррани и Роберте Винчи в финале парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису. Поединок завершился в трех сетах.

Первая осталась за итальянской парой - 6:4. Второй сет с большим преимуществом выиграл дуэт Веснина/Макарова - 6:3.

С самого начала третьей партии инициативу захватили россиянки, которые сделали несколько брейков и повели 5:2. Однако затем Эррани и Винчи разыгрались и не позволили соперницам взять ни одного гейма.

Итоговый счет встречи - 6:4, 3:6, 7:5 - в пользу итальянских теннисисток.

Отметим, что российская пара была "посеяна" под третьим номером, а Эррани и Винчи имели первый номер "посева".

Australian Open Екатерина Макарова

