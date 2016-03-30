Форма поиска по сайту

30 марта 2016, 15:24

Культура

На дизайнерском маркете москвичи научатся ходить по стеклам

Фото: m24.ru/Александр Авилов

9 и 10 апреля в Центре дизайна ARTPLAY пройдет крупный дизайнерский маркет. Гости смогут приобрести оригинальные аксессуары, посуду, одежду, обувь от талантливых дизайнеров.

Редкие вещи, которые москвичи привыкли искать на просторах интернета, можно будет найти здесь. Отдельно представят винтажный блок. Как сообщают организаторы, в мероприятии примут участие более ста мастеров, готовых предложить свои изделия.

Кроме увлекательного шопинга, всем желающим предложат посетить выступления музыкантов, а также поучаствовать в необычных мастер-классах: научиться стоять на гвоздях и ходить по стеклу.

Дата: 9-10 апреля, 12:00 – 20:00

Место: Центр дизайна ARTPLAY

Вход свободный

