Москва для двоих: театральная азбука любви и романтика на сеновале

День святого Валентина в Москве отпразднуют с размахом: парк "Кузьминки" украсят вязаными сердцами, в центре парка Горького установят трехметровый сеновал для влюбленных, в Театриуме на Серпуховке сыграют спектакль а-ля "Азбука любви для подростков", а в Artplay пройдет ночная выставка "Ожившие полотна Ван Гога".



M24.ru – о том, как и где отметить самый романтичный праздник в году.

Театр

Оригинальную версию французского спектакля "Они поженились, и у них было много…" покажут в Театриуме на Серпуховке 14 февраля. Эта постановка получила еще одно название – "Азбука любви для подростков". Спектакль в рамках проекта "Опыт европейского театра для детей в России" представят на двух языках: русском и французском. Это трогательная история о юношах и девушках, которые только начинают познавать великую науку – любовь.

На представление приглашаются зрители от 12 лет.

Парки

Февраль с его пронизывающими ветрами и ранними сумерками к долгим прогулкам не располагает, правда? Но если вам все же хочется организовать свидание на свежем воздухе и при этом не превратиться в сосульку, отправляйтесь в парк "Кузьминки", где 15 февраля откроют Аллею "теплых" сердец. На вязаных сердцах можно вышить собственные инициалы и клятвы в вечной верности вашей второй половинке.

Аллея с авторскими сердечками будет располагаться у центрального входа в парк.



Также в "Кузьминках" появится инсталляция слова "любовь", украшенная вязаными аксессуарами.

А вот в парке имени Горького 14 февраля появится настоящий трехметровый сеновал, на который можно будет забраться, чтобы посмотреть на звездное небо, послушать серенады и почитать Петрарку. На сеновале книгочеев будут ждать сборники стихотворений.

С 16.00 у сеновала будет проходить концерт. Гости парка услышат итальянские баллады и песни из фильма "Формула любви", а также Uno momento - гимн всем влюбленным.

В парке "Сокольники", где установят гигантское ледяное сердце, главной площадкой праздника станет эстрада "Ротонда", расположенная недалеко от главного входа. Празднование начнется в 19.00 с интерактивной программы, в рамках которой пройдут конкурсы для влюбленных, DJ-вечеринка, а также выступление r'n'b-артиста Ильи Киреева.

На главной аллее парка посетителей встретят купидоны вместе с праздничными шарами и "валентиками". Каждый желающий сможет написать на них свои поздравления близкому человеку и опустить открытку в специальный почтовый ящик, расположенный около эстрады "Ротонда". Авторы самых искренних "валентинок" получат ценные призы от дирекции парка.

Кроме того, орнитологический центр парка "Сокольники" в этот день будет проводить акцию "Загадай желание". Все желающие смогут отпустить в небо лесную птичку, что согласно древнеславянскому обычаю обещает исполнение мечты.

Зоопарк

Программу "История любви" подготовили для посетителей Московского зоопарка. 15 февраля здесь будут угощать пирогом и рассказывать истории любви, героями которых станут работники зоопарка и его обитатели.

Мероприятие станет частью масштабного развлекательного цикла, приуроченного к 150-летию зоопарка.

Выставочное пространство

В центре Artplay 14 февраля с 21.00 до 06.00 организуют ночную прогулку для всех влюбленных. Посетителей ждут на выставке "Ван Гог. Ожившие полотна". Яркие краски картин в виде настенных проекций, мягкие пуфики, крепкий кофе и классическая музыка – чем не идеальное свидание?

Всего в экспозиции около 3 тысяч динамичных изображений. На выставке можно найти не только картины, но и фотографии XIX века, а также письма художника.

Выставочное пространство начинается с полутемного коридора, где посетители увидят экспозиции самых известных работ мастера. В их числе – "Цветущее миндальное дерево" и одна из последних картин – "Пшеничное поле с воронами". В огромном зале репродукции Ван Гога оживают – их элементы меняются, перемещаются в пространстве.

За время работы выставки ее посетило около 50 тысяч человек. Тот, кто еще не успел сходить в Artplay, сможет это сделать до 26 марта.