Данные голосования по переименованию "Войковской" откроют 25 ноября

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Верификационный центр проекта "Активный гражданин", где все желающие смогут проверить результаты голосования по переименованию станции метро "Войковская", начнет работу 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Напомним, голосование о переименовании станции метро и ТПУ "Войковская" вызвало широкую общественную дискуссию о необходимости переименования станций, о фигуре Петра Войкова, а также о доверии к проекту и прозрачности его работы, поэтому было решено дать возможность каждому из участников проверить, как посчитан отданный им голос.

В связи с этим представители "Активного гражданина" решили открыть данные по голосованию.

На сайте проекта можно посмотреть текущее количество проголосовавших (почасовой график) и распределение голосов, а в течение недели после завершения опроса каждый желающий сможет получить личный код, который позволит проверить корректность учета мнений.

В начале сентября группа инициативных москвичей направила письмо в администрацию президента России Владимира Путина с просьбой переименовать станцию метро "Войковская" в "Улицу космонавта Волкова". Под обращением подписались 6 тысяч человек.

В этом году дважды герою Советского Союза Владиславу Волкову исполнилось бы 80 лет, в его честь названа улица недалеко от станции метро. В аппарате президента рассмотрят обращение жителей. В столичной комиссии по наименованиям также готовы обсудить вопрос. Ранее московские власти рекомендовали переименовать будущее ТПУ "Войковская" в "Коптево".

По итогам голосования 53,1 процента высказались за сохранение названия станции, 34,65 процента выступили за переименование, 7,38 процента участников затруднились ответить, 4,87 процента оставили решение вопроса за специалистами.