“Активный гражданин” и "Лиза Алерт" за две недели нашли 7 человек

Фото: M24.ru

За две недели совместной работы проекта “Активный гражданин” с добровольческим поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт" в Москве живыми были найдены пять человек, сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев, передает Агентство "Москва".

Еще два человека были обнаружены мертвыми.

Совместная акция "Активного гражданина" и "Лизы Алерт" стартовала в начале сентября 2014 года. Вместе с текущими опросами по городским проблемам в систему транслируются приметы и фотографии пропавших людей. Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт", доступны пользователям, локализованным в районе, где произошло исчезновение. В случае пропажи ребенка его приметы получают все без исключения пользователи.



Москвичи смогут принять участие в поиске пропавших людей

Юзеры могут отметить, видели ли они пропавшего, узнать телефон, по которому можно связаться с теми, кто ищет человека, а также заявить о желании участвовать в спасательной операции или о готовности распечатать листовки с приметами.

Баллы за участие в опросах по пропавшим людям не начисляются, при этом активный участник спасательной операций, непосредственно обнаруживший пропавшего, получит единовременный бонус в 1 тысячу баллов. До этого самое большое количество баллов - 100 - начислялось за "чекин" на выборах в Мосгордуму.

"Лиза Алерт" - общественная организация, которая занимается поиском пропавших без вести людей. Название происходит от имени 5-летней Лизы Фомкиной, поиск которой дал толчок созданию отряда (ее искали неделю, и из-за недостаточной координации нашли мертвой).

Основная часть поисков "Лиза Алерт" проходит на территории столичного региона и прилегающих областей, приоритет отдается поиску детей и стариков, а также людей, заблудившихся в лесу. При этом отряд не занимается поиском пропавших без вести солдат.