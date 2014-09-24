Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября 2014, 16:00

Шоу-бизнес

“Активный гражданин” и "Лиза Алерт" за две недели нашли 7 человек

Фото: M24.ru

За две недели совместной работы проекта “Активный гражданин” с добровольческим поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт" в Москве живыми были найдены пять человек, сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев, передает Агентство "Москва".

Еще два человека были обнаружены мертвыми.

Совместная акция "Активного гражданина" и "Лизы Алерт" стартовала в начале сентября 2014 года. Вместе с текущими опросами по городским проблемам в систему транслируются приметы и фотографии пропавших людей. Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт", доступны пользователям, локализованным в районе, где произошло исчезновение. В случае пропажи ребенка его приметы получают все без исключения пользователи.

Москвичи смогут принять участие в поиске пропавших людей

Юзеры могут отметить, видели ли они пропавшего, узнать телефон, по которому можно связаться с теми, кто ищет человека, а также заявить о желании участвовать в спасательной операции или о готовности распечатать листовки с приметами.

Ссылки по теме


Баллы за участие в опросах по пропавшим людям не начисляются, при этом активный участник спасательной операций, непосредственно обнаруживший пропавшего, получит единовременный бонус в 1 тысячу баллов. До этого самое большое количество баллов - 100 - начислялось за "чекин" на выборах в Мосгордуму.

"Лиза Алерт" - общественная организация, которая занимается поиском пропавших без вести людей. Название происходит от имени 5-летней Лизы Фомкиной, поиск которой дал толчок созданию отряда (ее искали неделю, и из-за недостаточной координации нашли мертвой).

Основная часть поисков "Лиза Алерт" проходит на территории столичного региона и прилегающих областей, приоритет отдается поиску детей и стариков, а также людей, заблудившихся в лесу. При этом отряд не занимается поиском пропавших без вести солдат.

"Активный гражданин"

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также через инфоматы в поликлиниках и в МФЦ.

Артем Ермолаев связь пропавшие люди Лиза Алерт Активный гражданин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика