Власти Москвы могут установить стандарт качества сотовой связи

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице может быть введен стандарт качества мобильной связи. Сейчас сотовая связь лучше всего работает на севере и востоке Москвы, а жители Южного, Юго-Восточного и Центрального округа нередко жалуются на перебои сигнала.

"Мы хотим закрепить стандарт качества сотовой связи в городе", - заявил глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

По его словам, операторам связи будет предложена помощь в установке базовых станций. Кроме того, с каждым из них будет разрабатываться план действий по устранению проблем связи, сообщает РИА Новости.

Как отметил Артем Ермолаев, первое соглашение по улучшению сигнала в столице может быть заключено примерно через месяц.

Напомним, в конце декабря 2011 года департамент информационных технологий открыл службу общественного мониторинга качества сотовой связи в Москве. О помехах, обрывах связи и трудностях с дозвоном можно сообщить по горячей линии, с помощью анкеты на сайте департамента, а также через Twitter и специальное мобильное приложение.