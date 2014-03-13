Около 300 компаний разрабатывают интернет-сервисы для жителей столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 300 компаний планируют создать свои сервисы на базе городской мобильной платформы для Москвы, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента информационных технологий города Артем Ермолаев.

"Уже сейчас около 300 компаний работают с городской мобильной платформой для того, чтобы создавать свои сервисы для города на базе городской информации. Не персональной информации, а городской информации. И тем самым давать возможность представлять нечто иным образом, более удобным, как им кажется, для своих потенциальных клиентов", - пояснил Артем Ермолаев.

По его словам, департамент информационных технологий совместно с департаментом культуры разрабатывает сервис, который будет оповещать москвичей о различных городских мероприятиях.

"Мы идем к тому, чтобы вам приходило смс: "Уважаемый житель, мы по такой-то улице сейчас будем эвакуировать автомобили, потому что нам надо почистить дорогу". Чтоб вы заранее знали, что вам лучше перегнать машину, чтобы ее не искать потом в другом месте. Или о том, что та или иная ветка метро сегодня открыла новую станцию. Или изменение маршрута автобуса", - добавил Артем Ермолаев.

Сейчас для скачивания доступны 7 мобильных приложений, разработанных московскими властями: "Мобильная приемная" (портал "Наш город"), "Портал госуслуг", "Парковки Москвы", "Транспорт Москвы", "Туристический портал", "ЖКХ Москвы", "Узнай Москву".

Кроме того, для москвичей работает свыше 30 коммуникационных и SMS-сервисов, в том числе подписка на штрафы ГИБДД; оплата парковки; информирование о легальности такси; информирование о проходе в школу и питании школьников; напоминания и подача показаний счетчиков водоснабжения и электроэнергии; информирование о начислениях ЖКУ; информирование об эвакуации автомобиля; новости Москвы и Зеленограда; информация об отключении горячей воды; информация о ходе рассмотрения заявок и обращений.