Матч Лиги Чемпионов рассудит российский арбитр

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Российский футбольный рефери Сергей Карасев назначен главным арбитром ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Арсенал", сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Карасеву будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, дополнительные помощники рефери – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, резервный судья - Николай Голубев.

Встреча пройдет в Барселоне в среду и начнется в 22:45 мск. В первой игре в Лондоне "сине-гранатовые" одержали победу со счетом 2:0.

Отметим, в начале марта стало известно, что матчи чемпионата Европы по футболу 2016 года будет российская бригада во главе с Сергеем Карасевым.