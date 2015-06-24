Сын Шварценеггера получил главную роль в кино

Фото: imdb.com

Старший сын Арнольда Шварценеггера 21-летний Патрик получил первую главную роль в в ремейке мелодрамы "Полночное солнце" режиссера Норихидо Коизуми. Об этом сообщает издание US Weekly.

Он сыграет Чарли – молодого человека, влюбленного в девушку, страдающую повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолетовому облучению. Партнершей Шварценеггера-младшего станет Белла Торн, получившая известность благодаря картинам " Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день" и "Простушка".

Патрик уже имеет опыт съемок в кино – он появлялся на экране в небольших эпизодических ролях.

Съемки новой картины намечены на сентябрь этого года.