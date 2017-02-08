Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером

Кадр из фильма "478"

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер опубликовал на странице в Facebook трейлер нового фильма со своим участием. Картина получила название "Последствия".

Рабочее название проекта было "478". Фильм снят на основе реальных событий и рассказывает об авиакатастрофе над Боденским озером, произошедшей в 2002 году. По вине диспетчера Петера Нильсена рейс 478 Башкирских авиалиний столкнулся в небе с грузовым лайнером. Погибли 70 человек, в числе которых были жена и дочь Виталия Калоева. Спустя три года Виталий был признан виновным в убийстве Нильсена и приговорен к восьми годам лишения свободы. Впоследствии его освободили за примерное поведение.

Режиссером картины стал Эллиот Лестер (сериал "Изоляция", "Без компромиссов").

Имена героев и детали сюжета в фильме были изменены. Не исключено, что развязка также будет отличаться от реальной истории.

Мировая премьера картины состоится 6 апреля.