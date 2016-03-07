Фото: ТАСС/Игорь Агеенко

Знаменитого актера театра и кино Армена Джигарханяна перевели из реанимации в обычную палату. Ему стало лучше, состояние оценивается, как средней степени тяжести, сообщает Агентство "Москва".

Температуры у Джигарханяна врачи больше не фиксируют.

Ранее сообщалось, что Джигарханяна госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инфаркт. Одна вскоре последовало опровержение – в частности, говорилось о плановом обследовании народного артиста.

Позднее стало известно, что актера перевели в кардиореанимацию.

Точный диагноз артиста пока неизвестен. Супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не подтверждает и сообщение о тяжелом состоянии актера.