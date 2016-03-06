Армен Джигарханян переведен в отделение кардиореанимации

Армен Джигарханян проходит плановое лечение в институте Склифосовско

Актера Армена Джигарханяна перевели в кардиореанимацию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Состояние Джигарханяна оценивается как тяжелое, он был переведен в кардиореанимацию", – уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Джигарханяна госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инфаркт. Одна вскоре последовало опровержение – в частности, говорилось о плановом обследовании народного артиста.

Супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не подтверждает и сообщение о тяжелом состоянии актера.