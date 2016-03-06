Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта 2016, 13:16

Культура

Армен Джигарханян переведен в отделение кардиореанимации

Армен Джигарханян проходит плановое лечение в институте Склифосовско

Актера Армена Джигарханяна перевели в кардиореанимацию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Состояние Джигарханяна оценивается как тяжелое, он был переведен в кардиореанимацию", – уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Джигарханяна госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инфаркт. Одна вскоре последовало опровержение – в частности, говорилось о плановом обследовании народного артиста.

Супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не подтверждает и сообщение о тяжелом состоянии актера.

Армен Джигарханян чп НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика