Армена Джигарханяна госпитализировали в НИИ скорой помощи

Армен Джигарханян. Фото: ТАСС/Игорь Агеенко

Актера Армена Джигарханяна госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация, что у 80-летнего актера подозрение на инфаркт. По данным ТАСС, он лежит в кардиоотделении.

Армен Джигарханян – народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер и театральный педагог. В его фильмографии более 200 картин, среди которых "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене" и "Место встречи изменить нельзя".