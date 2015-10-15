Арина Шарапова: "Членов жюри "ТЭФИ-Регион" обмануть невозможно"

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Для многих жителей России день начинается именно с передачи "Доброе утро" на Первом канале, которую ведет Арина Шарапова. В 2007 году к радости своих поклонников она стала вести еще и "Модный приговор", где и женщины, и мужчины кардинально преображались на глазах у аудитории – становились стильными и уверенными в себе. Однако через три года ведущей пришлось покинуть проект.

15 октября в Омске стартует конкурс "ТЭФИ-Регион", и Арина Шарапова входит в список его жюри. Конкурс продолжится в Астрахани, а завершится в Нижнем Новгороде 27 ноября. В интервью m24.ru Шарапова рассказала, какие конкурсные работы привлекают ее больше остальных, какое значение для нее имеет "Модный приговор".

– Премия "ТЭФИ-Регион" пройдет в Омске, в Астрахани и в Нижнем Новгороде. Какое участие вы будете принимать в этом?

– Я – член жюри как академик Российской академии, и, в общем, уже в течение многих лет выполняю эти обязанности, и это мне в радость. Очень почетная работа, которую я люблю.

– Предполагается ли ваше участие в мастер-классах, встречах или дискуссиях?

– Вы знаете, всякий раз, когда я приезжаю в регионы, мастер-класс обязательно происходит, даже если он не был запланирован. Интерес к нашей работе всегда большой, и поэтому, если возникают какие-то дискуссии, они перерастают в мастер-класс. В Омске будет немного по-другому, там уже запланировано подобное мероприятие, поэтому будет вестись более прицельная работа. Конкурсанты задают вопросы, я отвечаю, благодаря чему мы вместе учимся и развиваемся. Благодаря непростым вопросам своих коллег я и сама расту профессионально, а они, надеюсь, тоже черпают от меня полезную информацию.

– Возникают ли сложности в этой работе?

– Нет. Трудности возникают только в том случае, если они связаны с плохой подготовкой эфира, и происходят внезапные сбои. Нужно, чтобы подготовка была на высоком уровне. На мой взгляд, "ТЭФИ-регион" – это высочайший пример мастерства, поэтому никаких проблемных историй у нас не было.

Телеведущие Яна Поплавская, Алексей Лысенков и Арина Шарапова перед церемонией награждения победителей премии "ТЭФИ-2011". Фото: ТАСС/Станислав Красильников

– Вы наверняка видели работы студенческого "ТЭФИ". Могли бы вы предложить сотрудничество тому участнику, который вам больше всех понравился?

– У меня есть Школа искусств и медиа-технологий, в которой создано телевизионное отделение, и я была бы счастлива, если бы ребята (но не все, далеко не все) предложили свои работы на наш сайт, где у нас функционирует мини-телевидение. Настолько "продвинутых" работ немного, но в некоторых из них уже виден огромный талант и будущий профессионализм автора. Конечно, нельзя сказать, что все идеально, но то, что делают эти ребята, на мой взгляд, крайне интересно. С ними надо немного поработать, и результат будет отличный.

– Какие работы способны заинтересовать лично вас?

– Высокого профессионального уровня. Нас обмануть непросто, и если эта работа меня затягивает, как магнит, если я забываю, что вокруг меня есть обычный мир, то это – работа-победительница.

– Каковы жанровые предпочтения в этом конкурсе? Или, может быть, одни темы привлекают вас больше, чем другие?

– Сложно сказать. Я информационщик изначально, и с большим пристрастием отношусь к новостийной работе, поэтому, соответственно, работы репортажного характера для меня необыкновенно важны. Еще с большим удовольствием смотрю хорошее документальное кино.

– Есть ли разница между студентами московских и региональных вузов?

– Может быть, столичные студенты обладают большим тщеславием и амбициозностью – в некоторых институтах. Но мне кажется, это единственное отличие, и то – не массовая тенденция.

– В одном из интервью вы сказали, что благодаря "ТЭФИ" увидели, как мыслит молодежь. И как же она мыслит?

– Я сейчас много работаю со студентами, со школьниками и хочу возразить тем, кто говорит: "Это другое поколение, они иные". Да, действительно, ребята мыслят иначе, образами, потому что Интернет, в котором они сидят с утра до вечера, дает им такое образное мышление.

Недавно был проведен опрос среди школьников: "Что бы вы хотели создать в области технологий?" Они ответили: "Машину времени или портал". Они – те же самые люди: любознательные, заинтересованные в том, чтобы учиться, продвигаться, очень пытливые. Они такие же, какими и мы были, но просто на качественно новом уровне.

Арина Шарапова и участница шоу во время съемок "Модного приговора". Фото: ТАСС/Руслан Рощупкин

– Где вы ощущаете себя комфортнее: в качестве члена жюри "ТЭФИ-Регион" или в роли ведущей "Доброго утра"?

– Это совершенно разное. Одно вытекает из другого: если бы я не была телеведущей, не работала на телевидении, то никогда не пошла бы оценивать участников "ТЭФИ".

– И сейчас вы тепло отзываетесь о "Модном приговоре", на котором работали.

– Я теперь сама с удовольствием его смотрю! Несмотря на то, что он идет довольно долго, программа "Модный приговор" представляет для меня огромный интерес.