"Дом на набережной" перекрасят в розовый и серый цвета

"Дом на набережной". Фото: ИТАР-ТАСС
"Дом на набережной" перекрашивают в светло-серый и розовый цвета. Движение "Архнадзор" протестует против покраски.
Как заявила координатор общественного движения Наталья Самовер, произвольное перекрашивание памятника архитектуры – это "такой же вандализм, как снос каких-то его частей".
"У "Дома на набережной" есть свой колористической паспорт, и его окраска исторически и научно обоснована. Скупая колористика – важная составляющая часть эстетики конструктивизма", – сказала Самовер РИА Новости.
Она сообщила, что в розовый цвет рабочие красят пилястры, карнизы и цоколь.
Ранее здание, расположенное на улице Серафимовича, дом 2, имело темно-серый цвет.