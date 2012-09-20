Форма поиска по сайту

20 сентября 2012, 16:01

Город

"Дом на набережной" перекрасят в розовый и серый цвета

"Дом на набережной". Фото: ИТАР-ТАСС

"Дом на набережной" перекрашивают в светло-серый и розовый цвета. Движение "Архнадзор" протестует против покраски.

Как заявила координатор общественного движения Наталья Самовер, произвольное перекрашивание памятника архитектуры – это "такой же вандализм, как снос каких-то его частей".

"У "Дома на набережной" есть свой колористической паспорт, и его окраска исторически и научно обоснована. Скупая колористика – важная составляющая часть эстетики конструктивизма", – сказала Самовер РИА Новости.

Она сообщила, что в розовый цвет рабочие красят пилястры, карнизы и цоколь.

Ранее здание, расположенное на улице Серафимовича, дом 2, имело темно-серый цвет.

"Домом на набережной" называется жилой комплекс на Берсеневской набережной Москва-реки на Болотном острове. Здание, предназначенное для советской элиты, было построено в 1931 году по проекту архитектора Бориса Иофана. Печальную славу дом получил в 1930-х годах, когда многих его жильцов репрессировали целыми семьями. Название "Дом на набережной" закрепилось за ним после публикации одноименной повести Юрия Трифонова.
Архнадзор конструктивизм Дом на набережной культурное наследие

