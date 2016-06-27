Сборная Чили обыграла команду Аргентины в финале Кубка Америки

Фото: concacaf.com

Футболисты сборной Чили стали обладателями Кубка Америки, обыграв по пенальти в финале команду Аргентины.

Основное и дополнительное время матча завершилось безголевой ничьей. При этом обе команды доигрывали встречу вдесятером – на 28-й минуте с поля был удален чилиец Марсело Диас, а на 43-й красную карточку получил защитник аргентинцев Маркос Рохо.

Победитель определился лишь в серии пенальти, где удачливее оказались чилийцы – 4:2. Главным антигероем послематчевых одиннадцатиметровых стал Лионель Месси, который не реализовал свой удар.

Таким образом, сборная Чили защитила свой титул. В прошлом году в финале Кубка Америки чилийцы также по пенальти обыграли аргентинцев.

Кроме того, как заявил в эфире аргентинского телеканала TyC Лионель Месси, он завершит выступления за сборную Аргентины.