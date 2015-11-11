Цифрового Виктора Цоя вернули на Арбат

Фото: dit.mos.ru

Фанаты и туристы снова смогут фотографироваться с цифровым двойником Виктора Цоя: рядом со стеной музыканта на Арбате вернули табличку с меткой дополненной реальности, при сканировании которой на экране телефона появляется 3D-модель музыканта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Напомним, первая версия была украдена и разбита вандалами. Теперь табличку установили на специальном штендере, а не на стене, что исключает возможность ее повторного похищения.

Первая неудачная попытка кражи была совершена 8 октября, спустя несколько дней после установки таблички. Спасли ее сотрудники ведомства, буквально вырвав из рук похитителей.

Цифровые двойники известных личностей появились на улицах города в начале октября. Чтобы сделать фотографию с Наполеоном, Михаилом Ломоносовым или Петром Чайковским, пользователю нужно запустить приложение "Узнай Москву. Фото" и навести камеру на область с именем персонажа на табличке. После этого на экране появится 3D-фигура знаменитости.

За месяц с момента запуска программы горожане сделали уже более 800 совместных фотографий с цифровыми персонажами. Самыми популярными стали Виктор Цой и Петр Чайковский. Вскоре на улицах появятся двойники Юрия Гагарина и Ивана Грозного.