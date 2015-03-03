По московским меркам: самый маленький и самый знаменитый район Москвы

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин



Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. По рабочим дням мы публикуем информацию о "самых" местах города.

Какой район столицы — самый малонаселенный? Где находится самая короткая улица Москвы? Какая столичная площадь — самая маленькая? Об этом и многом другом читайте в статьях "По московским меркам".

Самый маленький по территории район Москвы — Арбат, его площадь составляет чуть меньше 300 гектаров. Датой образования района принято считать 5 июля 1995 года, хотя в летописях он был отмечен еще в 1493 году.

Район Арбат расположен в Центральном административном округе столицы. Здесь находится часть министерств, например: Министерство иностранных дел и Министерство обороны Российской Федерации.

Существует ряд версий, объясняющих происхождение названия района. Одна из наиболее распространенных говорит о том, что оно созвучно со словом "арба", то есть повозка, крестьянская телега у турецких и татарских народов. По мнению историков в этом месте останавливались татары по приезде в Москву. По другой версии название могло произойти от слова "рабат", так в восточных языках обозначали городские предместья.

Здесь располагались поселения ремесленников, стрельцов, а также проживали те, кто служил при дворе. Во все времена район Арбат населяли известные личности, ученые умы, деятели искусства, ставшие символами русской истории и культуры. В числе знаменитых жителей Арбата: Николай Гоголь, Лев Толстой, Антон Чехов, Сергей Рахманинов, Марина Цветаева и многие другие.

Также в районе Арбат расположено большое памятников архитектуры и культуры, театры и музеи. Например на Старом Арбате находится Мемориальная квартира Пушкина, сюда поэт привез свою супругу после венчания. В этом районе расположены храм Святителя Николая на Щепах и храм Спаса Преображения Господня на Песках.

В Кривоарбатском переулке есть известный во всем мире архитектурный памятник — дом-мастерская архитектора Мельникова. Одноквартирный особняк был одновременно рабочей мастерской для советского архитектора и жилым помещением для его семьи.

В мире существует несколько очень маленьких столиц, но мнения экспертов по поводу того, кому из них дать первое место, расходятся. Большинство источников считают Мале, главный город Мальдивской республики, одной из самых небольших столиц мира. Площадь Мале не превышает двух квадратных километров.

Еще один интересный факт: Мале имеет продолговатую форму, он протянулся вдоль острова на два километра, а в ширину — меньше, чем на один. Исключение составляет район Вилингиле, — он выходит за пределы острова, расположившись на соседнем. Все муниципальные службы тоже находятся на соседних островах, поскольку места для них в самой столице нет. Так отдельно существует остров с тюрьмой. Рядом есть остров-аэропорт и даже остров, выделенный под птицефабрику.

Еще один пример самого маленького города и государства — Ватикан. Он расположен в Италии, одновременно является государством и столицей этого же государства. Площадь Ватикана меньше 0,5 квадратного километра.

Мальтийский орден, расположенный на территории Рима, неофициально называют государствоподобным образованием. Площадь этого государства составляет всего 0,012 квадратного километра.