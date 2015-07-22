"Аптекарский огород" дарит горожанам проростки банана

Фото: hortus.ru

"Аптекарский огород" подарит всем желающим проростки большого банана, срезанного в Пальмовой оранжерее в начале месяца, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.



"У нас имеется некоторое количество проростков банана, и мы готовы безвозмездно поделиться ими со всеми желающими. Этих проростков хватит на 5-7 человек, но скоро будут новые, которыми мы также поделимся", - рассказал куратор тропических растений Виталий Аленкин.

Проростки большого банана получат первые 7 человек, которые отправят заявку с пометкой "Хочу банан!" со своими контактными данными на почту pr.hortus@yandex.ru

В пресс-службе отметили, что плоды банана отличаются хорошим вкусом и ароматом. Но есть и минус - в них слишком много косточек, поэтому есть их не так удобно, как купленные в магазине.



В этом году бананы в "Аптекарском огороде" созрели в конце мая, тогда собрали более 10 плодов. Их продегустировали сотрудники Ботанического сада. На остатки урожая можно было посмотреть еще в течение недели.

"Банан - это, как известно, не пальма, а одна из самых высоких трав в мире, и она у нас достигает высоты 6-7 метров, хорошо плодоносит. Все сотрудники питаются бананами, когда наступает время урожая", - отметил директор сада Алексей Ретеюм.

Напомним, с 24 по 26 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет первая выставка лилейников от m24.ru. На ней посетителям продемонстрируют более 400 сортов цветов и дадут профессиональные консультации по уходу за растениями.

Гости "Аптекарского огорода" смогут увидеть самые разнообразные виды лилейников: крупноцветковые, средние, миниатюрные, круглые, звездообразные и "спайдеры" (новинки с сильно гофрированной каймой и необычным типом рисунка). Все сорта прошли испытание в садах коллекционеров, поэтому их можно считать устойчивыми в климате средней полосы России.

Также посетителей оранжереи ждет приятный сюрприз: за час до ее закрытия гости смогут забрать понравившиеся цветы с собой – бутоны лилейников в вазах распускаются.

