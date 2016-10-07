Фестивальные выходные: книги, рыба и грибы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Два дня осталось до окончания работы Грибного фестиваля в Аптекарском огороде и Рыбной недели. В воскресенье также завершит свою работу Всероссийский Фестиваль науки, который стартует сегодня сразу на нескольких площадках. О том, что нужно успеть увидеть и послушать в эти выходные – в подборке m24.ru.

Всероссийский Фестиваль науки

Шестой Всероссийский Фестиваль науки открылся сегодня на территории Шуваловского корпуса МГУ, в Фундаментальной библиотеке и "Экспоцентре". Уже сегодня в Шуваловском корпусе МГУ откроется книжная ярмарка "Университет", а вечером состоится лекция "Поэзия – учебник или нет?", в рамках которой поэты и филологи обсудят 800-страничное издание "Поэзия", вышедшее в 2016 году.

Еще одним важным мероприятием Фестиваля станет выступление лауреата Нобелевской премии профессора Джеймса Мерлиза. 8 октября в Шуваловском корпусе он расскажет о проблемах капитализма и посткапитализма в современном мире на лекции "Экономики в долгосрочной перспективе: рост, неравенство, регулирование".

В субботу и воскресенье в Купольном кинотеатре Фундаментальной библиотеки покажут захватывающий фильм о происхождении и эволюции Вселенной от Большого взрыва до наших дней, с философским подходом и зрелищными спецэффектами. Помимо космического путешествия, организаторы фестиваля приглашают всех желающих совершить удивительное путешествие в мир голосеменных растений – гинкго, секвой и лиственниц, – и узнать какие особенности помогли им пережить динозавров. А для любознательных малышей Библиотека подготовила практический курс по основам аэродинамики на примере полета бумажных самолетиков.

Полное расписание лекций и мастер-классов опубликовано на сайте Всероссийского Фестиваля науки.

Фото: facebook.com

Грибной фестиваль в Аптекарском огороде

8 и 9 октября в Аптекарском огороде пройдет грибной фестиваль. Лекции, мастер-классы и большая культурная программа будут посвящены грибным культурам в науке, искусстве, гастрономии, прикладном творчестве и повседневной жизни.

Гости фестиваля узнают, что из грибов можно не только готовить гастрономические шедевры, но еще делать различные поделки и даже использовать в повседневной жизни. Помимо этого в Аптекарском огороде будет представлена выставка работ современных художников на тему грибов. Работы представят Александр Вязьменский, Александр Морозов, Влад Кульков, Анастасия Прибельская, Артем Мишуков, Ольга Каминка. Кроме того, "Академия Стекла" представит шоу с огнем и стеклом, на котором любой желающий сможет сделать себе стеклянный гриб на память.

На фестивале будут работать детская площадка и грибной фудкорт.

Расписание лекций, мастер-классов и других мероприятий можно узнать на сайте "Аптекарского огорода".

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Рыбная неделя

"Рыбная неделя" стартовала в Москве 3 октября. Целую неделю на Городском рынке на площади Революции гурманы могли пробовать здесь более 100 видов рыбы: царскую сельдь, атлантическую скумбрию, якутского омуля, осетра, нерку, стерлядь, чавычу, сазана и белого амура. Даже сельдь иваси, которой в Москве не продавали последние 30 лет появилась на прилавках "МосГастронома" (улица Арбат, 19).

Креветок, крабов и гребешков также можно будет отведать а шале ресторана "Свои люди" на площадках "Осенний пикник"(переход от Манежной площади к площади Революции), "Вкусные будни" (улица Кузнецкий Мост) и "Московские рецепты" (Пушкинская площадь).

Все эти деликатесы необходимо успеть попробовать и купить по вполне доступным ценам. А готовить их вас научат в кулинарной школе площадки "Вкусные будни" (улица Кузнецкий Мост в районе ЦУМа).

