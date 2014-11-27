Певец Юрий Антонов пожаловался в Генпрокуратуру на iTunes

Юрий Антонов подал заявление в Генпрокуратуру на iTunes

Певец и композитор Юрий Антонов пожаловался в Генпрокуратуру на сервис iTunes, принадлежащий Apple. По мнению музыканта, в интернет-сервисе незаконно были выложены его 90 песен.

Антонов требует от магазина публичных извинений и максимальной компенсации за нарушение авторских прав – по пять миллионов рублей за каждую песню. Общая сумма претензий может составить 450 миллионов рублей

В свою очередь в iTunes сообщили, что музыка Юрия Антонова в магазин была предоставлена третьей стороной, провайдерами контента. Им и выплачивались деньги от продажи песен. Правда, за все время размещения альбома вознаграждение составило менее 100 рублей.

В настоящий момент поиск iTunes не находит песен Юрия Антонова.