Apple выпустила обновление для MacBook из-за проблемы с ОС

Фото: ТАСС/Михаил Мордасов

Apple выпустила обновление для MacBook Pro, устраняющее проблему повреждения данных, сообщается на сайте компании.

Обновить ОС рекомендуется пользователям MacBook Pro с диагональю 15 дюймов, выпущенных в середине 2015 года. Скачать его можно тут.

В "яблочной" компании отмечают, что ошибка в операционной системе далеко не всегда приводит к повреждению данных.



