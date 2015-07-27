Форма поиска по сайту

Apple выпустила обновление для MacBook из-за проблемы с ОС

Фото: ТАСС/Михаил Мордасов

Apple выпустила обновление для MacBook Pro, устраняющее проблему повреждения данных, сообщается на сайте компании.

Обновить ОС рекомендуется пользователям MacBook Pro с диагональю 15 дюймов, выпущенных в середине 2015 года. Скачать его можно тут.

В "яблочной" компании отмечают, что ошибка в операционной системе далеко не всегда приводит к повреждению данных.

Ранее m24.ru сообщало, что Microsoft выпустила срочное обновление для своих ОС, включая Windows 10. Уязвимость может дать хакеру полный контроль над системой: злоумышленникам будет доступна установка и удаление программ, редактирование данных и создание новых учетных записей.

