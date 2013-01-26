Компания Apple потеряла звание самой дорогой публичной компании

Корпорация Apple по итогам пятничных торгов на бирже перестала быть самой дорогой публичной компанией. Производителя айфонов и айпадов потеснила крупнейшая частная нефтяная фирма Exxon Mobil.

Акции концерна Тима Кука по итогам торгов упали на 2,5 процента. При этом капитализация компании все равно составляет порядка 414 миллиардов долларов.

Отметим, что в последнее время стоимость акций Apple неуклонно снижается. Аналитики связывают это с несколько разочаровывающим финансовым отчетом по итогам последнего квартала.

Напомним, недавно в интернете появилась информация о том, что в 2013 году Apple планирует выпустить три новых модели iPhone. В июне корпорация представит седьмое поколение смартфонов, новый флагман получит название iPhone 5S и поликарбонатный корпус. Одновременно на рынок выйдет iPhone Math с камерой 8 Мп. Третья модель предположительно выйдет в конце года. Однако официально эту информацию в "яблочном гиганте" пока не подтвердили.