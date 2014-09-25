Apple отзывает обновление для iOS 8 из-за жалоб пользователей

"Утро": Из-за жалоб пользователей Apple отозвала обновление для iOS

После многочисленных жалоб Apple отозвала обновление для iOS 8 - версию 8.0.1, передает телеканал "Москва 24".

Представитель компании пояснил, что у некоторых пользователей после установки обновления новой операционной системы смартфоны перестали распознавать сотовую связь. Кроме этого, поступали жалобы на невозможность пользоваться датчиком Touch ID.

Однако чаще всего пользователи жаловались на быструю разрядку батареи. Сбои в работе приложений стали не единственной проблемой обновленной версии iOS 8. Так, пользователи жалуются на то, что система требует слишком много памяти для установки. Из-за этого приходится удалять фотографии, видео и приложения для загрузки ОС.

Отметим, что новая операционная система стала доступна неделю назад. За это время ее скачали 50% пользователей Apple. Обновление вышло 24 сентября.

Недовольство вызывает и качество нового iPhone 6. По словам первых покупателей, гаджет гнется в кармане. Причиной этого, по мнению экспертов, мог стать непрочный корпус из пластичного алюминия.

Напомним, продажи смартфонов нового поколения от Apple в нашей стране стартуют в ночь с 25 на 26 сентября. Сначала устройства появятся на Дальнем Востоке - продажи будут стартовать в каждом часовом поясе ровно в полночь по местному времени. Цена iPhone 6 и iPhone 6 Plus в России составит от 32 до 47 тысяч рублей.