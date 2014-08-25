Apple объявила о проблемах с аккумуляторами в iPhone 5

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Компания Apple объявила о проблемах с одной из партий iPhone 5 – у них батарея разряжается быстрее, чем указано в технической документации, сообщается на сайте компании.

Кроме того, у бракованной партии, которая была продана в период с сентября 2012 по январь 2013 года, срок службы батареи меньше обычного.

Apple предлагает пользователям бесплатно заменить аккумулятор в сервисных центрах компании, а тем, кто это сделал через сторонние фирмы, возместить затраты.

Чтобы проверить, подходит ли аппарат под программу, нужно ввести серийный номер в форму на сайте. В настоящее время бесплатная замена работает в США и Китае, в остальных странах это можно будет сделать начиная с 29 августа.

Добавим, что компания Apple 9 сентября может презентовать новый iPhone, получивший номер "6. Ожидается, что осенью будут представлены сразу две модели iPhone 6: первая - с диагональю экрана 4,7 дюйма, а вторая - с 5,5.